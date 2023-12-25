У Чорнобаївці на Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу 24 грудня загинула 37-річна жінка
У Чорнобаївці Херсонського району внаслідок артобстрілу рашистів увечері 24 грудня загинула 37-річна жінка
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За даними слідства, 24 грудня близько 21:00 збройні сили РФ з артилерійської зброї обстріляли село Чорнобаївка Херсонського району. Снаряд влучив у приватний будинок, під завалами загинула 37-річна місцева жителька. Також унаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.
За процесуального керівництва Олешківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Як додали у Херсонській обласній військовій адміністрації, протягом минулої доби росіяни 71 разів обстріляли область, випустивши 288 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, авіації та БПЛА, з них – 6 "шахедів". По Херсону ворог випустив 16 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та територію заводу в Херсоні. Через російську агресію минулої доби загинула одна людина, двох поранено.
- У ніч на 25 січня Сили оборони знищили 28 "шахедів", 2 ракети та 2 російські винищувачі, якими вороги атакували Україну.
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