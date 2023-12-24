Росіяни запустили ударні БПЛА й ракети у напрямку Кропивницького та Одеси
Увечері неділі, 24 грудня, російські окупанти вкотре запустили ударні БПЛА для обстрілу України. Крім цього, ворог направив ракети на Кропивницький та Одесу
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зазначається, що о 18:05 повітряна тривога була оголошена у Херсонській та Миколаївській області. Близько 8 вечора ворожі безпілотники заходили у Черкаську область з вектором руху на захід.
Пізніше "шахеди" зайшли у Вінницьку область та продовжили рух у напрямку західних регіонів.
Крім цього, декілька груп уданих БПЛА наближалися до Харківської області з півдня. Пізніше вони змінили напрямок та рухалися через Дніпро у напрямку Павлограду.
Ракета на Кропивницький та Одесі
Повітряні сили близько 7 вечора повідомили, що окупанти запустили ракету у напрямку Кропивницького. "Суспільне" повідомило про вибухи у місті.
Пізніше очільник ОВА Андрій Райкович повідомив, що в регіоні відпрацювали сили ППО.
Крім цього, о 21:27 Повітряні сили написали, що у напрямку Одеси летить ракета. "Суспільне" повідомило про вибух.
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