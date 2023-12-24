Росіяни запустили ударні БПЛА й ракети у напрямку Кропивницького та Одеси

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що о 18:05 повітряна тривога була оголошена у Херсонській та Миколаївській області. Близько 8 вечора ворожі безпілотники заходили у Черкаську область з вектором руху на захід.

Пізніше "шахеди" зайшли у Вінницьку область та продовжили рух у напрямку західних регіонів.

Крім цього, декілька груп уданих БПЛА наближалися до Харківської області з півдня. Пізніше вони змінили напрямок та рухалися через Дніпро у напрямку Павлограду.

Ракета на Кропивницький та Одесі

Повітряні сили близько 7 вечора повідомили, що окупанти запустили ракету у напрямку Кропивницького. "Суспільне" повідомило про вибухи у місті.

Пізніше очільник ОВА Андрій Райкович повідомив, що в регіоні відпрацювали сили ППО.

Крім цього, о 21:27 Повітряні сили написали, що у напрямку Одеси летить ракета. "Суспільне" повідомило про вибух.

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