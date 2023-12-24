На Маріупольському напрямку ЗСУ збили російський літак Су-34

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"На Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі - вивчаємо матеріали об’єктивного контролю, аби знати точно, уражена ціль чи ні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі Повітряні сили можуть підтвердити ураження винищувача Су-34 на Маріупольському напрямку.

Фото: Микола Олещук