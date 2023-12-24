На Маріупольському напрямку ЗСУ збили російський літак Су-34
Увечері під час атаки ворога українські військові знищили на Маріупольському напрямку російський винищувач-бомбардувальник Су-34
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"На Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі - вивчаємо матеріали об’єктивного контролю, аби знати точно, уражена ціль чи ні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі Повітряні сили можуть підтвердити ураження винищувача Су-34 на Маріупольському напрямку.
Фото: Микола Олещук
- 22 грудня українські військові на південному напрямку знищили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.
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