У Чорнобилі окупанти організовано займаються мародерством, - Енергоатом
Людей окупанти не чіпають, але пограбували всі офіси підприємств, що розташовані у місті
Про це повідомляє Енергоатом з посиланням на голову Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Олександр Сирота, передає "Еспресо. TV".
"Вісточка з Чорнобиля. Людей окупанти не чіпають, але пограбували всі офіси підприємств, що розташовані у місті. Централізовано вивозять системні блоки, оргтехніку, спецодяг. Автотранспорт, що лишився на території підприємств, також знищено. Світла у Чорнобилі немає. Загалом у місті лишилось біля 300 людей", – написав Олександр Сирота.
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