У Чорнобилі окупанти організовано займаються мародерством, - Енергоатом

Про це повідомляє Енергоатом з посиланням на голову Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Олександр Сирота, передає "Еспресо. TV".

"Вісточка з Чорнобиля. Людей окупанти не чіпають, але пограбували всі офіси підприємств, що розташовані у місті. Централізовано вивозять системні блоки, оргтехніку, спецодяг. Автотранспорт, що лишився на території підприємств, також знищено. Світла у Чорнобилі немає. Загалом у місті лишилось біля 300 людей", – написав Олександр Сирота.

Нагадаємо, росіяни перетворили ЧАЕС на військову базу - Енергоатом

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb