У Чорнобилі від початку року побувало 32 тис. туристів

Про це повідомив помічник директора ДП "ЦОТІЗ" Кирило Гарник під час круглого столу на тему про збереження об'єктів Прип'яті та Дуги в Чорнобилі в четвер.



За його словами, дані актуальні на 11 серпня. Раніше у 2019 році планувалося досягти показника 1 млн туристів на рік, проте у 2020 році туристичний потік сильно скоротився.



"Нам вдалося вже отримати результати кращий, ніж у 2018 році, коли за цілий рік прийняли 36 тис., але навряд чи досягнемо результатів 2019 року з 124 тис. туристів", - сказав Гарник.

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