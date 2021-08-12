У Чорнобилі від початку року побувало 32 тис. туристів
Чорнобильську зону відчуження від початку року відвідали 32 тис. туристів
Про це повідомив помічник директора ДП "ЦОТІЗ" Кирило Гарник під час круглого столу на тему про збереження об'єктів Прип'яті та Дуги в Чорнобилі в четвер.
За його словами, дані актуальні на 11 серпня. Раніше у 2019 році планувалося досягти показника 1 млн туристів на рік, проте у 2020 році туристичний потік сильно скоротився.
"Нам вдалося вже отримати результати кращий, ніж у 2018 році, коли за цілий рік прийняли 36 тис., але навряд чи досягнемо результатів 2019 року з 124 тис. туристів", - сказав Гарник.
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