У Чорноморську на Одещині побили військового: у чоловіка набряк мозку та перелом шиї, - ЗМІ
У місті Чорноморськ Одеської області в неділю невідомі натовпом побили та пограбували старшого сержанта української армії. Чоловік отримав серйозні ушкодження
Про це інформує "Думская" із посиланням на поліцію Одеської області та родичів потерпілого.
Це сталося біля магазину Верже на вулиці Лазурна. Родичі повідомили, що військовому зламали шию та пошкодили мозок п’ятеро хуліганів. Зловмисники також викрали з кишень військового гроші, телефон і військовий квиток.
Фото: Скрін із сайту "Думская"
"Думская" дізналася в Нацполіції області, що хуліганів розшукали. Зараз за ними порушено справу за хуліганство, але її можуть перекваліфікувати після експертизи травм.
Фото: Скрін із сайту "Думская"
Також опублікували відео побиття військового.
- Також 22 жовтня автівка збила військовослужбовця на блокпості на в'їзді до столиці. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Водієм виявився приватний адвокат. Суд обрав винуватцю безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою два місяці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.31 Купівля 37.31Продаж 38
- EUR Купівля 39.47Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе