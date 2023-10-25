У Чорноморську на Одещині побили військового: у чоловіка набряк мозку та перелом шиї, - ЗМІ

Про це інформує "Думская" із посиланням на поліцію Одеської області та родичів потерпілого.

Це сталося біля магазину Верже на вулиці Лазурна. Родичі повідомили, що військовому зламали шию та пошкодили мозок п’ятеро хуліганів. Зловмисники також викрали з кишень військового гроші, телефон і військовий квиток.

Фото: Скрін із сайту "Думская"

"Думская" дізналася в Нацполіції області, що хуліганів розшукали. Зараз за ними порушено справу за хуліганство, але її можуть перекваліфікувати після експертизи травм.

Фото: Скрін із сайту "Думская"

Також опублікували відео побиття військового.