На в'їзді до Києва на блокпосту сталася ДТП: загинув військовий

Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначається, що ДТП сталася близько 00:30. За даними поліції, водій автомобіля "Хонда" рухався автодорогою М-01 в напрямку Броварського проспекту у другій смузі для руху з трьох наявних. Через туман попереду він побачив вантажний автомобіль та різко загальмував.

Надалі водій не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де наїхав на 47-річного військовослужбовця, якій ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Фото: Поліція Києва

Водія "Хонди" слідчі затримали. Поліція встановила, що на момент вчинення ДТП 45-річний водій перебував у тверезому стані.

Слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває досудове розслідування.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.