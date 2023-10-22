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На в'їзді до Києва на блокпосту сталася ДТП: загинув військовий

22 жовтня, 2023 неділя
10:02
Кримінал У Києві на блокпосту авто збило на смерть військового

Уночі неділі, 22 жовтня, автівка збила військовослужбовця на блокпосту на в'їзді до столиці. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Поліція розпочала кримінальне провадження

Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначається, що ДТП сталася близько 00:30. За даними поліції, водій автомобіля "Хонда" рухався автодорогою М-01 в напрямку Броварського проспекту у другій смузі для руху з трьох наявних. Через туман попереду він побачив вантажний автомобіль та різко загальмував.

Надалі водій не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де наїхав на 47-річного військовослужбовця, якій ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

На в'їзді до Києва на блокпосту авто збило військового: він загинув

Фото: Поліція Києва

Водія "Хонди" слідчі затримали. Поліція встановила, що на момент вчинення ДТП 45-річний водій перебував у тверезому стані.

Слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває досудове розслідування.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 11 червня біля блокпоста на виїзді з Києва у напрямку Броварів також сталася ДТП, у якій загинув військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади. За даними слідства, за кермом авто була працівниця правоохоронного органу.
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