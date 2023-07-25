У Києві водій збив трьох військових на блокпосту: один загинув, двоє травмовані
За даними слідства, на одному із блокпостів Києва у вівторок, 25 липня, під час комендантської години водій авто збив трьох військових, унаслідок чого один з них загинув, двоє отримали травми
У Національній поліції Києва уточнили, що поранення отримали двоє військових. Одного з них госпіталізували, іншому надали допомогу на місці події.
"Попередньо правоохоронці встановили, що 23-річний керманич на великій швидкості скоїв наїзд на двох військовослужбовців Національної Гвардії України, які несли службу на блокпосту. Далі автомобіль протаранив ще дві припарковані автівки, в одній з яких знаходився військовий територіального центру комплектування", - повідомили правоохоронці.
У поліції додали, що загиблому військовому було 49 років.
Про дорожньо-транспортну пригоду інформував Офіс генпрокурора.
Зазначалося, що ДТП трапилась близько 00:05 у Святошинському районі Києва.
За інформацією слідства, водій авто рухався по проспекту Берестейському і здійснив наїзд на військових Нацгвардії, які несли службу на блокпосту. Один із військових загинув, іншого - госпіталізували до лікарні у важкому стані.
Водія авто затримали на місці події, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато розслідування за фактом ДТП, в результаті якої один військовослужбовець загинув, ще один госпіталізований (ч. 2 ст. 286 КК України). Першочергові слідчі дії тривають", - йдеться у повідомленні.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 11 червня біля блокпоста на виїзді з Києва у напрямку Броварів сталася ДТП, у якій загинув військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади. За даними слідства, за кермом авто була працівниця правоохоронного органу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.65
Купівля 36.65Продаж 37.39
-
EUR
Купівля 40.7Продаж 41.72
- Актуальне
- Важливе