У Національній поліції Києва уточнили, що поранення отримали двоє військових. Одного з них госпіталізували, іншому надали допомогу на місці події.

"Попередньо правоохоронці встановили, що 23-річний керманич на великій швидкості скоїв наїзд на двох військовослужбовців Національної Гвардії України, які несли службу на блокпосту. Далі автомобіль протаранив ще дві припарковані автівки, в одній з яких знаходився військовий територіального центру комплектування", - повідомили правоохоронці.

У поліції додали, що загиблому військовому було 49 років.

Про дорожньо-транспортну пригоду інформував Офіс генпрокурора.

Зазначалося, що ДТП трапилась близько 00:05 у Святошинському районі Києва.

За інформацією слідства, водій авто рухався по проспекту Берестейському і здійснив наїзд на військових Нацгвардії, які несли службу на блокпосту. Один із військових загинув, іншого - госпіталізували до лікарні у важкому стані.

Водія авто затримали на місці події, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато розслідування за фактом ДТП, в результаті якої один військовослужбовець загинув, ще один госпіталізований (ч. 2 ст. 286 КК України). Першочергові слідчі дії тривають", - йдеться у повідомленні.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.