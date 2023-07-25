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Оновлено

У Києві водій збив трьох військових на блокпосту: один загинув, двоє травмовані

25 липня, 2023 вiвторок
11:41
Кримінал У Києві на блокпосту водій збив двох військовослужбовців

За даними слідства, на одному із блокпостів Києва у вівторок, 25 липня, під час комендантської години водій авто збив трьох військових, унаслідок чого один з них загинув, двоє отримали травми

У Національній поліції Києва уточнили, що поранення отримали двоє військових. Одного з них госпіталізували, іншому надали допомогу на місці події. 

"Попередньо правоохоронці встановили, що 23-річний керманич на великій швидкості скоїв наїзд на двох військовослужбовців Національної Гвардії України, які несли службу на блокпосту. Далі автомобіль протаранив ще дві припарковані автівки, в одній з яких знаходився військовий територіального центру комплектування", - повідомили правоохоронці. 

У поліції додали, що загиблому військовому було 49 років. 

Про дорожньо-транспортну пригоду інформував Офіс генпрокурора. 

Зазначалося, що ДТП трапилась близько 00:05 у Святошинському районі Києва. 

За інформацією слідства, водій авто рухався по проспекту Берестейському і здійснив наїзд на військових Нацгвардії, які несли службу на блокпосту. Один із військових загинув, іншого - госпіталізували до лікарні у важкому стані. 

Водія авто затримали на місці події, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато розслідування за фактом ДТП, в результаті якої один військовослужбовець загинув, ще один госпіталізований (ч. 2 ст. 286 КК України). Першочергові слідчі дії тривають", - йдеться у повідомленні. 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 11 червня біля блокпоста на виїзді з Києва у напрямку Броварів сталася ДТП, у якій загинув військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади. За даними слідства, за кермом авто була працівниця правоохоронного органу.
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