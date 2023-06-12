Про це повідомила пресслужба ДБР.

Відомо, що за кермом авто була працівниця правоохоронного органу.

"За попередніми даними, вона була твереза та рухалась із дозволеною швидкістю 110 км/год. Військовослужбовець ДФТГ перебігав проїзну частину у невстановленому для цього місці", - йдеться у повідомленні.

ДБР відкрило провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом (ч. 2 ст. 286 КК України).