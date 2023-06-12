Під Броварами працівниця правоохоронних органів на смерть збила військового. Відкрито провадження
11 червня біля блокпоста на виїзді з Києва у напрямку Броварів сталася ДТП, у якій загинув військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Відомо, що за кермом авто була працівниця правоохоронного органу.
"За попередніми даними, вона була твереза та рухалась із дозволеною швидкістю 110 км/год. Військовослужбовець ДФТГ перебігав проїзну частину у невстановленому для цього місці", - йдеться у повідомленні.
ДБР відкрило провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом (ч. 2 ст. 286 КК України).
- У травні правоохоронці повідомили про підозру голові Макарівського районного суду Київської області Олексію Тандиру. Він скоїв ДТП, унаслідок якої загинув нацгвардієць. Стверджується, що водій був напідпитку.
- Сам суддя заперечує, що вживав алкоголь за кермом.
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