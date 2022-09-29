У Чорному морі через шторм зросла мінна небезпека, - ОК "Південь"

Про це інформує оперативне командування "Південь"

Через штормове море у ніч 29 вересня суттєво зросла мінна небезпека. Радіус ураження уламками такого морського "сюрпризу" у прибережній зоні може сягати 100 метрів. Відтак оперативне командування "Південь" закликало українців бути пильними та свідомими і повідомляти про всі підозрілі предмети компетентні органи.

А загалом - за його словами - на завершення дня 28 вересня ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямі стабільно напружена, але контрольована. Українські підрозділи продовжують на вивільнених територіях, ведуть тактичні бої, а також всіляко тиснуть на ворога для послаблення його позицій.

Зокрема українська авіація нанесла 6 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також по позиціях ворожої ППО. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 220 вогневих завдань, серед яких - по чотирьох районах зосередження сил та засобів в Чарівному, Олешках та Херсоні, по двох станціях радіоелектронної боротьби в Бериславському районі і контрольно – по мосту в Новій Каховці.

"Підтверджені втрати ворога складають: 1️8 рашистів, 2️ танки і 6️ одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки, - кажуть у командуванні. - 8 кораблів ворожого флоту маневрують в Чорному морі поблизу кримського узбережжя. На бойовому чергуванні 1 вдк та 3 надводних носії 24 ракет Калібр. Отож загроза нанесення ракетних ударів не зникла, на додачу до неї слід зважати на імовірність застосування й дронів-камікадзе по південних регіонах"

У Херсоні райони зосередження російської техніки та озброєння постраждали від української артилерії

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