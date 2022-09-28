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Українська артилерія вдарила по районах зосередження озброєння та техніки росіян у Херсоні

28 вересня, 2022 середа
17:05
війна з Росією Херсон. Ілюстрація

У Херсоні райони зосередження російської техніки та озброєння постраждали від української артилерії

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

З початку доби, 28 вересня, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 144 вогневих завдання. Уражені райони зосередження озброєння та техніки в Херсоні.

Знищено російський склад боєприпасів в Новоолександрівській громаді Херсонської області

Вбито 4 рашисти, знищено 1 військовий автомобіль. Решта втрат ворога ще розвідується.

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