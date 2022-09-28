Українська артилерія вдарила по районах зосередження озброєння та техніки росіян у Херсоні
У Херсоні райони зосередження російської техніки та озброєння постраждали від української артилерії
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
З початку доби, 28 вересня, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 144 вогневих завдання. Уражені райони зосередження озброєння та техніки в Херсоні.
Знищено російський склад боєприпасів в Новоолександрівській громаді Херсонської області
Вбито 4 рашисти, знищено 1 військовий автомобіль. Решта втрат ворога ще розвідується.
- Станом на 28 вересня на південному фронті ведуть позиційні бої, а ЗСУ намагаються покращити своє становище та закріпитись на нових позиціях.
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