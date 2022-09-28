Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Оперативна ситуація на південнобузькому напрямку нашої операційної зони складна та напружена, але контролюється Силами оборони. Нашими підрозділами продовжуються позиційні бої із покращення та закріплення положення, а також вогневий контроль ворожих об’єктів на тимчасово окупованій території. Суттєвих змін у стані, складі та положенні противника немає", - пишуть в ОК.

Росіяни також продовжують тероризувати мирні населені пункти в тилу. Ворог чинить вогневий та психологічний тиск. Ніч проти 28 вересня жителі Нікопольського району провели під обстрілами. Пошкоджено понад 10 приватних обійсть, 7 господарчих споруд, зупинку громадського транспорту, легкові автомобілі, лінії електропередач та газогони. Попередньо, постраждалих немає.

По Миколаєву росіяни впустили 5 реактивних керованих ракет системи С-300. Били по об’єктах промислової інфраструктури. Обійшлось без втрат та постраждалих.

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