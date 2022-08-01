У Чорному морі у бік Новоросійська маневрують 18 ворожих бойових кораблів та катерів

Про це передає ОК "Південь" у фейсбук.



"У Чорному морі корабельне угруповання ворожих сил складає 18 бойових кораблів та катерів, які маневрують вздовж кримського узбережжя в напрямку Новоросійська. При цьому 5 кораблів та 1 підводний човен, споряджені 44 ракетами типу "Калібр" перебувають в готовності до нанесення ракетних ударів. Додатково на чергуванні ще 5 десантних кораблів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загрози ракетних ударів та посилення ракетно-артилерійських обстрілів залишаються. Українців закликають дослухатися до сигналів повітряної тривоги, не нехтувати укриттями чи хоча б правилом двох стін, за доцільністю.

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