У Чорному морі зникло турецьке судно з 12 членами екіпажу

Про це пише Reuters.

Зазначається, що вранці 19 листопада капітан судна повідомив, що корабель дрейфує до хвилерізу біля Ереглі, на північному заході Туреччини, провінції Зонгулдак.

У неділю регіон постраждав від потужних штормів, і в заяві йдеться, що несприятлива погода не дозволила повітряним і морським суднам проводити пошуки. Рятувальні групи готові розпочати операції, коли погода дозволить.