У Чорному морі зникло турецьке судно з 12 членами екіпажу
Місцева влада не може зв'язатися з членами екіпажу, які перебувають на борту турецького вантажного судна Kafkametler, яке зникло внаслідок шторму
Про це пише Reuters.
Зазначається, що вранці 19 листопада капітан судна повідомив, що корабель дрейфує до хвилерізу біля Ереглі, на північному заході Туреччини, провінції Зонгулдак.
У неділю регіон постраждав від потужних штормів, і в заяві йдеться, що несприятлива погода не дозволила повітряним і морським суднам проводити пошуки. Рятувальні групи готові розпочати операції, коли погода дозволить.
- Того ж дня суховантаж Pallada під панамським прапором розколовся навпіл біля берегів Туреччини через сильний шторм. 13 членів екіпажу встигли евакуюватися.
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