Про це повідомляють Військово-морські сили України.

Так, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 6 ворожих кораблів, але серед них немає носіїв "калібрів". В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один корабель РФ, але це не ракетоносій.

Водночас у Середземному морі чергують 9 ворожих кораблів, із них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп становить 72 ракети.

Коментуючи причини перебування ворожих ракетоносіїв у пунктах базування, керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону сказала, що окупантам, імовірно, заважає шторм.

"Вони без ракетоносіїв, оскільки всі вони перебувають у пунктах базування, і там триває якийсь процес. Можливо, нової підготовки з огляду на календар і перспективи того самого Різдва, ми усвідомлюємо можливість і ймовірну підготовку до цих "скреп" чергових. Але це досить не скоро буде, тобто ще 2-3 доби нам ракетна небезпека нам така критична з моря не загрожує", - сказала Гуменюк.

Водночас вона не виключає атак "шахедами".

Раніше в Повітряних силах зазначали, що готуються до ймовірних атак РФ, однак не знають, коли саме окупанти можуть здійснити черговий ракетний обстріл.