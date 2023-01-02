У Повітряних силах ЗСУ припустили, що Росія може здійснити чергову масовану ракетну атаку 7 січня
Російська армія може здійснити чергову масовану ракетну атаку по Україні 7 січня, коли частина громадян святкує Різдво за Юліанським каледарем
Про це в ефірі телемарафону 2 січня сказав речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
"Ми очікуємо, ми готуємося... Ми ж бачимо, що три дні поспіль ідуть атаки. Як вони собі там спланували, поки що ми не знаємо. Нам потрібно просто готуватися й тримати порох сухим, ракети щоб були заряджені, люди готові", - сказав він.
Ігнат нагадав, що Росія не відмовляється від намірів окупувати Україну, а не досягаючи своїх цілей, атакує мирне населення, тому ЗСУ будуть готуватися й відбивати усі загрози, які летять. Речник Повітряних сил закликав вірити у захисників і підтримувати їх.
- 31 грудня в трьох районах Києва пролунали вибухи. Також було атаковано низку інших регіонів України.
- У ніч з 31 грудня на 1 січня російські терористи завдали удари по Київській області та Києву. Протиповітряна оборона ліквідувала 32 ворожих об'єкти.
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