Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що станом на 15:31 до медзакладів Києва госпіталізували 11 людей, які постраждали внаслідок ракетного обстрілу.

Також заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував фото наслідків обстрілу Києва. Він зазначив, що уламки ракети впали на стадіон "Темп" у Святошинському районі. Постраждалих немає.

Тимошенко також показав відео наслідків обстрілів у Солом'янському районі столиці, зокрема в Протасовому Яру.

"Дякуємо нашим медикам та екстреним службам за порятунок людей в ці хвилини! На даний момент вже 11 постраждалих у лікарнях столиці!" - написав він.

Раніше Кличко повідомив про вісьмох постраждалих.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу постраждав також журналіст із Японії. Його вже госпіталізують. Кількість поранених збільшилася до восьми.

Раніше Кличко повідомляв про сімох постраждалих.

Він зазначив, що внаслідок вибуху в Солом'янському районі загинув літній чоловік. Також ще четверо людей постраждали, серед них - двоє чоловіків. Загалом постраждалих семеро, один з них перебуває у вкрай важкому стані.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував відео з місця вибуху.

Також згодом він опублікував фотографії з пошкодженим готелем біля Палацу Україна.

"Зазвичай в ці дати там батьки з дітками напередодні Нового року. Сьогодні дивом не було дітей. Летіли шибки від ударів російських ракет. Це ніщо інше, як терор", - написав Тимошенко.

Раніше про вибухи в Солом'янському районі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що в Солом'янському районі уламки ракети влучили в приватний будинок. Інформація про руйнування уточнюється.

Мер Києва Віталій Кличко додав, що за попередньою інформацією, у цьому районі загинула одна людина. Також троє жінок постраждали, їх госпіталізують. Медики та рятувальники уже працюють на місцях.

Раніше Кличко повідомив про вибухи в трьох районах міста.

Один із вибухів пролунав між житловими будинками в Солом'янському районі міста. Туди вже вирушили відповідні служби.

Також вибухи сталися в Печерському та Голосіївському районах столиці. Є руйнування. Згодом Тимошенко додав, що в одному з цих районів пошкоджено готельний об'єкт. Медики та рятувальники вже прямують на місця.

31 грудня в Одеській і Київській областях України застосували екстрені відключення світла.

Також 31 грудня окупанти обстріляли Хмельницький, унаслідок чого двоє людей зазнали поранень.