У Київській та Одеській областях тривають екстрені відключення світла, - ДТЕК
31 грудня у двох областях України запроваджені екстрені відключення електроенергії, мовиться про Одещину та Київщину
Про це поінформували в ДТЕК Одеських та Київських регіональних електромереж.
Зазначається, що на Одещині та Київщині тривають екстрені відключення електроенергії, графіки погодинних відключень у цих областях не діють.
"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - зазначили в ДТЕК.
- Нагадаємо, днем раніше в Укренерго звітували, що енергосистема поступово відновлюється, дефіцит потужності в ній зберігається на рівні тому ж рівні, що був до російської атаки 29 грудня.
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