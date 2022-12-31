У Київській та Одеській областях тривають екстрені відключення світла, - ДТЕК

Про це поінформували в ДТЕК Одеських та Київських регіональних електромереж.

Зазначається, що на Одещині та Київщині тривають екстрені відключення електроенергії, графіки погодинних відключень у цих областях не діють.

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - зазначили в ДТЕК.

Нагадаємо, днем раніше в Укренерго звітували, що енергосистема поступово відновлюється, дефіцит потужності в ній зберігається на рівні тому ж рівні, що був до російської атаки 29 грудня.

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