Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин у telegram.

"Друзі, маємо прильоти на території громади. Повітряна тривога триває. Деталі згодом.

Зберігайте спокій. Тримаймо стрій!" - написав Симчишин.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій підтвердив інформацію про влучання на території області.

"Є "прильоти" в нашій області. Прохання до усіх залишатися в укриттях! Деталі згодом", - зазанчив Гамалій.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що Хмельницький було атаковано ракетами.

"Місто атаковане ракетами. Поранено двоє людей", - написав Тимошенко.

Пізніше Гамалій додав, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу поранено щонайменше чотири людини.

Під час повітряної тривоги 31 грудня в трьох районах Києва пролунали вибухи, загинула одна людина.

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