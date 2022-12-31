Росіяни завдали ракетного удару по Хмельницькому, поранено чотири людини
У суботу, 31 грудня, росіяни завдали ракетного удару по Хмельницькому, внаслідок якого було поранено щонайменше чотири людини
Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин у telegram.
"Друзі, маємо прильоти на території громади. Повітряна тривога триває. Деталі згодом.
Зберігайте спокій. Тримаймо стрій!" - написав Симчишин.
Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій підтвердив інформацію про влучання на території області.
"Є "прильоти" в нашій області. Прохання до усіх залишатися в укриттях! Деталі згодом", - зазанчив Гамалій.
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що Хмельницький було атаковано ракетами.
"Місто атаковане ракетами. Поранено двоє людей", - написав Тимошенко.
Пізніше Гамалій додав, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу поранено щонайменше чотири людини.
- Під час повітряної тривоги 31 грудня в трьох районах Києва пролунали вибухи, загинула одна людина.
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