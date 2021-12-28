У Чорткові сталася пожежа на Хлібоприймальному комбінаті: вогонь охопив площу понад 1 тис. м кв.

Про це у Telegram повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"28 грудня о 19:25 до ДСНС надійшла інформація, що у м. Чортків на території комбінату хлібопродуктів в окремо розташованій складській будівлі, попередньо пустої, виникла пожежа даху на площі близько 1 тис. 300 м кв.", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі повідомили, що основні сили зосередили на захисті від вогню другої частини складської будівлі та залізничного депо, які розташовані поруч.

Також не допустили займання складу паливно-мастильних матеріалів залізничного депо.

Локалізували пожежу о 20:50.

"Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 35 осіб та 8 одиниць техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.







Водночас у пресслужбі Укрзалізниці повідомили, що комбінат розташований поруч із залізничними коліями, тому потяг №58 Ворохта-Київ затримали.

"Поїзд прибув до ст. Чортків о 20:56 і затримається до локалізації пожежі. Внаслідок пожежі на колію впали конструктивні елементи транспортерної лінії (подача зерна та круп) хлібоприймального підприємства", - зазначили в пресслужбі.

Станом на 22:45 Укрзалізниця не повідомляла про відновлення руху потяга.



