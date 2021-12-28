У Чорткові сталася пожежа на Хлібоприймальному комбінаті: вогонь охопив площу понад 1 тис. м кв.
У вівторок, 28 грудня, у місті Чортків Тернопільської області сталася пожежа на території комбінату хлібопродуктів, через це зупинили рух потяга №58 Ворохта-Київ
Про це у Telegram повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
"28 грудня о 19:25 до ДСНС надійшла інформація, що у м. Чортків на території комбінату хлібопродуктів в окремо розташованій складській будівлі, попередньо пустої, виникла пожежа даху на площі близько 1 тис. 300 м кв.", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі повідомили, що основні сили зосередили на захисті від вогню другої частини складської будівлі та залізничного депо, які розташовані поруч.
Також не допустили займання складу паливно-мастильних матеріалів залізничного депо.
Локалізували пожежу о 20:50.
"Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 35 осіб та 8 одиниць техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.
Водночас у пресслужбі Укрзалізниці повідомили, що комбінат розташований поруч із залізничними коліями, тому потяг №58 Ворохта-Київ затримали.
"Поїзд прибув до ст. Чортків о 20:56 і затримається до локалізації пожежі. Внаслідок пожежі на колію впали конструктивні елементи транспортерної лінії (подача зерна та круп) хлібоприймального підприємства", - зазначили в пресслужбі.
Станом на 22:45 Укрзалізниця не повідомляла про відновлення руху потяга.
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