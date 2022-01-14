У Данії четвертою дозою вакцини проти COVID-19 робитимуть щеплення групам високого ризику

Про це пише The Local.



У Данії близько 55% мають бустерне щеплення від коронавірусу.



Добровільну вакцинацію четвертою дозою, котра повинна підвищити ослаблений імунітет, запропонували невеликій кількості людей. У першу чергу, тим, хто хворіє на артрит.



За словами директора Управління охорони здоров’я Данії Сорен Брострьома, запрошення на друге бустерне щеплення більшість отримає з кінця цього тижня.



"Це люди, які знаходяться у групі найвищого ризику. Це онкохворі, хворі з імунотерапією та люди з імунодефіцитом. Їм також запропонували третю дозу серед перших груп на початку осені", - пояснив він.



Сорен Брострьом зауважив, що країна також може схвалити четверте щеплення від коронавірусу мешканцям будинків для літніх людей та "дуже старим" громадян.

Нагадаємо, раніше у Чилі почали робити четверте щеплення від коронавірусу.

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