У Чилі почали робити четверте щеплення від коронавірусу

Про це повідомляє АР.



Президент Себастьян Піньєра був присутній, коли двоє дорослих із проблемами імуносупресії отримали четверте щепленнч від COVID-19 у лікарні столиці Сантьяго.



Чилі застосовує четверту дозу, бо щоденний рівень зараження 4000 випадків може зрости до 10 000 або більше.



Читайте також: Гендиректор Moderna заявив, що людям може знадобитись четверте щеплення проти COVID-19



Вакцинація для імуносупресивних закінчиться 7 лютого. Тоді почнеться вакцинація людей старше 55 років, які отримали третю дозу принаймні півроку тому.

Четверте щеплення робитимуть вакцинами Pfizer-BioNTech, Sinovac і AstraZeneca.

Нагадаємо, раніше четверту дозу COVID-вакцини схвалили в Ізраїлі.