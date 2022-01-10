У Чилі почали робити четверте щеплення від коронавірусу
У Чилі розпочалась кампанія зі щеплення четвертою дозою вакцини від COVID-19 на тлі зростання кількості хворих
Про це повідомляє АР.
Президент Себастьян Піньєра був присутній, коли двоє дорослих із проблемами імуносупресії отримали четверте щепленнч від COVID-19 у лікарні столиці Сантьяго.
Чилі застосовує четверту дозу, бо щоденний рівень зараження 4000 випадків може зрости до 10 000 або більше.
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Вакцинація для імуносупресивних закінчиться 7 лютого. Тоді почнеться вакцинація людей старше 55 років, які отримали третю дозу принаймні півроку тому.
Четверте щеплення робитимуть вакцинами Pfizer-BioNTech, Sinovac і AstraZeneca.
- Нагадаємо, раніше четверту дозу COVID-вакцини схвалили в Ізраїлі.
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