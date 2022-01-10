Гендиректор Moderna заявив, що людям може знадобитись четверте щеплення проти COVID-19

Про це повідомляє НВ.



Бансель сказав, що ефективність бустерних доз може знизитися протягом кількох місяців



"Я буду здивований, коли в найближчі тижні ми отримаємо ці дані про те, що вони добре зберігаються з часом - я очікую, що вони не будуть добре триматися", - сказав Бансель про бустер.



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За його словами, частина урядів вже готують дози під четверту вакцинацію.

"Я вважаю, що нам знадобляться бустери восени 22 року і пізніше", - сказав Бансель.



Він додав, що літнім людям або людям із супутніми захворюваннями може знадобитися щорічний бустер.

Нагадаємо, раніше в Ізраїлі четверту дозу COVID-вакцини схвалили для людей віком від 60 років.

Очільник МОЗ Ізраїлю Нахман Аш дозволив вакцинувати четвертою дозою COVID-щеплення медпрацівників.