У Дарницькому районі Києва сталася ДТП із вини пішохода

Про це передають Вартові.Еспресо.

У Дарницькому районі столиці сталася ДТП.

Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, неподалік від перехрестя Харківського шосе з вулицею Тростянецькою жінка переходила дорогу у непередбаченому для цього місці.

Водій Opel Omega не зміг вчасно загальмувати, тому збив жінку.





На місце прибули медики швидкої, які оглянули постраждалу. Жінка від госпіталізації відмовилася.

За словами свідків, постраждала була у стані алкогольного сп’яніння.

Водій же залишився на місці для оформлення аварії.

Вартові.Еспресо зазначають, що на цій ділянці дороги неодноразово збивали пішоходів-порушників.





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