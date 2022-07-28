У День Державності презентували трейлер  українського воєнного екшну "Снайпер. Білий ворон"

Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно

28 липня – у День Української державності вийшов трейлер воєнного екшну "Снайпер. Білий ворон" - одного з небагатьох українських фільмів, що розповідає про початок війни на Донбасі у 2014 році. Стрічка, створена кінокомпанією UM Group за підтримки Держкіно, є дебютним повнометражним фільмом режисера Мар’яна Бушана. Попри те, що вона вже має обмежений прокат у країнах Балтії – Латвії, Литві, Естонії – та в США, в Україні в широкий прокат вона вийде 24 серпня.

"Ми завершили фільмувати "Ворона" у 2020 році й не могли подумати, що кадри, відзняті взимку, виявляться дещо пророчими, – коментує подію продюсер стрічки Артем Денисов, - що 24 лютого 2022 року змінить життя кожного українця, розділивши на "до" та "після". Упевнений, що вихід фільму, приурочений до Дня Незалежності – це правильний крок, адже зараз на кону наша Незалежність та Свобода. Віримо, що наше кіно вкотре нагадає, що війна постукала в мирні українські будинки ще 8 років тому й увесь цей час українські воїни мужньо боронять нашу землю – так само як і наш Снайпер".

Історія Миколи Вороненка, – снайпера із позивним "Ворон", – заснована на реальній історії екопоселенця із Горлівки: пацифіст Микола з початком війни на Донбасі в 2014 році, попри власні принципи та упередження, вчиться снайпінгу та йде захищати свою землю від рашистів.

Цікаво, що режисер фільму Мар’ян Бушан одночасно став і співавтором сценарію, попередньо пройшовши теоретичний курс зі снайпінгу для занурення в тему. А скрипт-доктором стала гуру світового сценарного мистецтва Лінда Сегер, яка є авторкою ряду бестселерів зі сценарного мистецтва та має у доробку понад 2000 сценарних консультацій.

Ролі у фільмі виконали Павло Алдошин, Марина Кошкіна, Андрій Мостренко, Роман Семисал, Олег Драч, Роман Ясіновський та Олег Шульга.

Українські глядачі побачать історію про українського снайпера із 24 серпня 2022 року, в усіх діючих кінотеатрах країни.

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