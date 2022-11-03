У Держбюджеті-2023 передбачили майже 200 млн гривень на телеканал "Рада"
У Держбюджеті на 2023 рік для роботи телеканалу "Рада" передбачено майже 200 млн гривень
Про це перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів одному з українських ЗМІ.
"Видатки на висвітлення діяльності парламенту заплановано в обсязі 192,9 млн грн (при заявленій потребі у більш ніж 210 млн грн)", - сказав політик.
"Це включає роботу каналу "Рада", газети "Голос України" висвітлення у інших медіа, тощо.
Кінцева сума залежить від потреб газети "Голос Украіни", яка фінансується по одній бюджетній програмі із каналом "Рада", але приблизно можна оцінити, що канал може розраховувати на 150-170 млн грн", - додав він.
За словами Корнієнка, ці кошти дозволять випускати в ефір "якісний продукт" для участі у єдиному телемарафоні.
- Верховна Рада 3 листопада прийняла Держбюджет на 2023 рік. Серед статей видатків під час війни є президентська програма "Велике будівництво" (64 млрд гривень).
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