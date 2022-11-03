Про це перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів одному з українських ЗМІ.

"Видатки на висвітлення діяльності парламенту заплановано в обсязі 192,9 млн грн (при заявленій потребі у більш ніж 210 млн грн)", - сказав політик.

"Це включає роботу каналу "Рада", газети "Голос України" висвітлення у інших медіа, тощо.

Кінцева сума залежить від потреб газети "Голос Украіни", яка фінансується по одній бюджетній програмі із каналом "Рада", але приблизно можна оцінити, що канал може розраховувати на 150-170 млн грн", - додав він.

За словами Корнієнка, ці кошти дозволять випускати в ефір "якісний продукт" для участі у єдиному телемарафоні.