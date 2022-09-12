Про це повідомив прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс у твіттері.

"Ми засуджуємо авіаудари Росії по критично важливій інфраструктурі України, які залишили тисячі мирних жителів без світла та чистої води. Ми залишаємося на боці України проти агресії Росії", - пише Прайс.

На Сумщині, Донеччині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині 11 вересня виникли перебої з електроводопостачанням через обстріли Росією. Окупанти цілеспрямовано били по критичній інфраструктурі України.

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