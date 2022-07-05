Про це повідомляє російська служба ВВС.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін раніше казав, що це лікарі, цивільний персонал російської армії, ремонтні бригади та інші фахівці. Отримавши статус "ветерана бойових дій", вони зможуть розраховувати на пільги, які зараз надають цивільним лише в тому випадку, якщо вони отримали поранення чи державну нагороду.

Відомо, що Росія скеровує на окуповані території України не лише військових та бійців Росгвардії, а й запрошує туди будівельників, вчителів та інших фахівців (про це повідомляли ЗМІ та офіційні особи). Українські міста зруйновані, українських дітей влада Росії збирається навчати за своїми програмами.

Поправки поширюються лише на тих, хто забезпечував "виконання завдань під час спеціальної військової операції" з 24 лютого 2022 року, випливало з тексту законопроекту.

Пільги, передбачені статусом, "не такі великі", але "дозволять отримувати певні префенеції за основним місцем роботи", казав ВВС один із авторів законопроекту депутат Держдуми Володимир Гутенєв ("Єдина Росія").

За його словами, йдеться лише про тих "вільнонайманих, які в рамках своєї основної роботи на підприємствах, виконують функцію на території [України]" - і цьому критерію, ймовірно, відповідатимуть лише кілька сотень людей.

"Громадянські ветерани", які повернуться з України, також можуть розраховувати на пільги при отриманні путівок до санаторіїв та придбання ділянок землі для садівництва, їм також буде простіше встановити стаціонарний телефон. Крім того, вони зможуть використати щорічну відпустку у зручний для них час, випливає з чинного закону.

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