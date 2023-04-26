У Держдумі визнали, що РФ не здатна охороняти власний кордон по всьому периметру
Голова оборонного комітету Держдуми РФ Андрій Картополов заявив, що Росія не має можливості охороняти кордони по всьому периметру
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"На жаль, ми зараз не маємо таких можливостей, як у Радянському Союзі, коли вся країна по периметру охоронялася військовими підрозділами прикордонних військ. Тому зараз дещо інші способи охорони кордонів", - сказав Картаполов.
Він запропонував залучити до охорони кордону місцеве населення та дружинників.
"Задіяти на добровільній основі місцеве населення, як на мене, це цілком реально. У багатьох країнах це практикується. Важливо ухвалити принципове рішення: так чи ні. Тобто ми довіряємо нашому народу у частині, яка стосується відповідальності за безпеку наших прикордонних територій. Якщо довіряємо, то довіряємо", - розповів Каратполов.
- У листопаді 2022 року засновник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин заявив про створення "центрів підготовки ополченців" у прикордонних з Україною областях РФ та зазначив, що вони складатимуться з місцевого населення.
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