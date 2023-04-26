Про це повідомляють російські ЗМІ.

"На жаль, ми зараз не маємо таких можливостей, як у Радянському Союзі, коли вся країна по периметру охоронялася військовими підрозділами прикордонних військ. Тому зараз дещо інші способи охорони кордонів", - сказав Картаполов.

Він запропонував залучити до охорони кордону місцеве населення та дружинників.

"Задіяти на добровільній основі місцеве населення, як на мене, це цілком реально. У багатьох країнах це практикується. Важливо ухвалити принципове рішення: так чи ні. Тобто ми довіряємо нашому народу у частині, яка стосується відповідальності за безпеку наших прикордонних територій. Якщо довіряємо, то довіряємо", - розповів Каратполов.