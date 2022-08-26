У Держспецзв’язку розповіли, чи в QR-кодах "ховаються" віруси
Держспецзв'язку пояснює українцям, чи можна підхопити вірус, просканувавши QR-код
Про це пише офіційний facebook Державної служби спецзв'язку та захисту інформації.
"Створити QR-код сьогодні може кожен, це справа кількох хвилин. Як і будь-які популярні технології, QR-коди можуть бути використані зі злочинними цілями. Наприклад, у такому коді може бути зашифроване посилання на фішинговий сайт. Або файл із вірусом. Або фальшиві платіжні реквізити", - пише Держспецзв'язку.
Щоб убезпечитись, українцям радять сканувати QR-коди тільки з перевірених джерел. Якщо QR-код веде на вебсайт, упевніться у правильності написання його адреси, користуйтеся антивірусами, будьте особливо обачними та звертайте увагу, чи не наклеєний один QR-код поверх іншого.
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