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Головна Технології У Держспецзв’язку розповіли, чи в QR-кодах "ховаються" віруси

У Держспецзв’язку розповіли, чи в QR-кодах "ховаються" віруси

26 серпня, 2022 п'ятниця
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Держспецзв'язку пояснює українцям, чи можна підхопити вірус, просканувавши QR-код

Про це пише офіційний facebook Державної служби спецзв'язку та захисту інформації.

"Створити QR-код сьогодні може кожен, це справа кількох хвилин. Як і будь-які популярні технології, QR-коди можуть бути використані зі злочинними цілями. Наприклад, у такому коді може бути зашифроване посилання на фішинговий сайт. Або файл із вірусом. Або фальшиві платіжні реквізити", - пише Держспецзв'язку.

Щоб убезпечитись, українцям радять сканувати QR-коди тільки з перевірених джерел. Якщо QR-код веде на вебсайт, упевніться у правильності написання його адреси, користуйтеся антивірусами, будьте особливо обачними та звертайте увагу, чи не наклеєний один QR-код поверх іншого.

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