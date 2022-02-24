У "Дії" тимчасово не буде доступу до деяких видів документів та послуг

У системі державних послуг "Дія" буде тимчасово відсутній доступ до деяких видів документів і послуг. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.



"Наша команда робить все, щоб захистити всі базові реєстри. Тимчасово в Дії не будуть доступні деякі документи та послуги", - написав Федоров.



За його словами, все це робиться в цілях безпеки, а застосунок та портал працюють стабільно.

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