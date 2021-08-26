У "Дії" з'явиться можливість дозволити віддати свої органи на донорство після смерті, - Ляшко

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у інтерв'ю Укрінформу.

"З Міністерством цифрової трансформації ми працюємо над розширенням кабінету громадянина в додатку "Дія". Там має з’явитися розділ, в якому кожен зможе за свого життя залишити заяву про згоду стати донором після смерті. Це складна робота, адже інформацію про таку заяву ніхто не має бачити, поки людина жива. Навіть лікарі", - повідомив він.



Ляшко додав, що інформація "має стати доступною, якщо цій людині констатовано смерть мозку, і трансплант формує картку потенційного донора у Єдиній державній інформсистемі трансплантації".

"Коли роботи будуть завершені, ми розпочнемо кампанію з популяризації донорства органів", - підсумував міністр.