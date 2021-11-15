У "Дії" з'явився COVID-сертифікат для тих, хто перехворів на коронавірус

Про це повідомляє сайт "Дії".



"Сертифікат доступний у застосунку "Дія" на 15-й день з моменту, як лікар внесе позитивний діагноз та правильні дані в медичний реєстр (ЕСОЗ)", - йдеться у повідомленні.



При цьому без фіксації у реєстрі сертифікат не підтягнеться.



"Запис в медичному реєстрі має виглядати так: "U07.1 — 2019-nCoV гостра респіраторна хвороба". Сертифікат сформується, лише якщо запис буде саме таким", - наголошується в описі послуги.



Згенерувати сертифікат у застосунку потрібно самостійно. Для цього слід виконати наступні дії:

Встановити "Дію" з App Store, Google Play, AppGallery чи за посиланням go.diia.app. На головному екрані вибрати "Додати COVID-сертифікат" або в "Послугах" - "COVID- сертифікат" та натиснути "Почати". Серед типів сертифікатів обрати "Сертифікат про одужання". Надати згоду на передачу медичних даних та натиснути "Отримати сертифікат". COVID-сертифікат про одужання з'явиться у розділі "Документи".

Згенерований сертифікат буде доступний тільки в застосунку "Дія".Термін дії COVID-сертифікату про одужання - 90 днів.