У "Дії" з'являться документи про освіту

Про це Верещук повідомила у Telegram.

"Війна не стане на заваді вступній кампанії. В тому числі для наших людей під тимчасовою окупацією. Сьогодні провели нараду з керівництвом Міносвіти, народними депутатами, представниками державних органів і громадського сектору. Освіта – це теж поле бою, де ми обов’язково маємо перемогти", - написала Ірина Верещук.

Наголошується, що для абітурієнтів з окупованих територій максимально спростять вступ у ВНЗ, а в "Дію" інтегрують документи про освіту.

Вчителів, які відмовились співпрацювати з окупантами та продовжують викладати в українських закладах освіти, планують нагородити виплатами.

22 червня Дія отримала першу нагороду у рамках міжнародного фестивалю креативників "Каннські леви 2022".

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