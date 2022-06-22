У "Дії" з'являться документи про освіту
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що у "Дії" з'являться документи про освіту
Про це Верещук повідомила у Telegram.
"Війна не стане на заваді вступній кампанії. В тому числі для наших людей під тимчасовою окупацією. Сьогодні провели нараду з керівництвом Міносвіти, народними депутатами, представниками державних органів і громадського сектору. Освіта – це теж поле бою, де ми обов’язково маємо перемогти", - написала Ірина Верещук.
Наголошується, що для абітурієнтів з окупованих територій максимально спростять вступ у ВНЗ, а в "Дію" інтегрують документи про освіту.
Вчителів, які відмовились співпрацювати з окупантами та продовжують викладати в українських закладах освіти, планують нагородити виплатами.
- 22 червня Дія отримала першу нагороду у рамках міжнародного фестивалю креативників "Каннські леви 2022".
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