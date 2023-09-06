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У "Динамо" обрали нового капітана, - ЗМІ

6 вересня, 2023 середа
01:54
Спорт Віталій Буяльський

Після трансферу Сергія Сидорчука у бельгійський "Вестерло" новим капітаном "Динамо" стане Віталій Буяльський

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, Віталій Буяльський стане новим капітаном київського "Динамо", а Андрій Ярмоленко буде одним із віцекапітанів столичного клубу.

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Наступний матч "Динамо" проведе 18 вересня. Суперником киян стане полтавська "Ворскла".

  • Капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук перейшов до бельгійського "Вестерло".
футбол
Динамо
УПЛ
Андрій Ярмоленко
чемпіонат України
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