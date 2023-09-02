Торги завершені: головні трансфери українських футболістів за літо-2023

Андрій Ярмоленко

Фото: Getty Images

Звідки: "Аль-Айн" (ОАЕ)

Куди: "Динамо" (Україна)

Сума трансферу: Безплатно (вільний агент)

Про повернення Андрія Ярмоленка в "Динамо" говорили вже давно. Вінгер - легенда столичного клубу і рано, чи пізно, він повинен був повернутись у Київ. Проте мало, хто прогнозував, що це станеться під час війни.

Не будемо лукавити. Кар'єра Ярмоленка закордоном точно не стала такою, як ми усі чекали. Травми завадили Андрію вирости до рівня європейського топклубу. За трохи більше ніж 100 матчів за "Вест Гем" і дортмундську "Борусію" українець забив лише 19 голів. Це з 2018 по 2022 рік.

Але для України Ярмоленко - це зовсім інша постать. Він лідер за кількістю матчів (114) за національну команду (Тимощука ми давно не враховуємо). Він лідер за асистами (26 результативних передач). Ярмоленко - це футболіст, якому залишилось забити 4 м'ячі, щоб побити бомбардирський рекорд Шевченка у збірній України.

Минулий сезон "Динамо" провалило. Кияни закінчили УПЛ на 4-й позиції. Столичному клубу потрібен лідер, який поверне чемпіонство. І хто, якщо не 33-річний Ярмоленко, може ним стати?

Руслан Малиновський

Фото: Getty Images

: "Марсель" (Франція)

Куди: "Дженоа" (Італія)

Сума трансферу: Оренда з правом викупу за 10 млн євро

У Руслана Малиновського взагалі літо цікаво минуло. Спершу "Марсель" викупив українця в "Аталанти" за 10 млн євро, але згодом у французів змінився головний тренер і від півзахисника фактично відмовились.

Марселіно не розраховує на Малиновського, тому українцю довелось шукати нову команду. Врешті вдалось знайти варіант з орендою у "Дженоа", в чемпіонат, де Руслан прекрасно себе почуває - в Італію.

Зараз у Малиновського залишається рік, щоб гарно себе показати в "Дженоа" і на повноцінній основі переїхати у генуезький клуб. Будемо відверті, можливо, що це останній шанс 30-річного українця залишитись в елітних чемпіонатах.

Роман Яремчук

Фото: пресслужба Валенсії

: "Брюгге" (Бельгія)

Куди: "Валенсія" (Іспанія)

Трансфер: Оренда (про право викупу не відомо)

О, а цей трансфер заслуговує на звання найсенсаційнішого серед українців. В останній день трансферного вікна іспанська "Валенсія" оголосила про перехід Романа Яремчука на правах оренди.

Так, давайте з головного. Це вже не той топклуб, який був у нульових. У минулому сезоні "Валенсія" фінішувала на 16-му місці, ледь уникнувши вильоту. Проте (!) це чудовий шанс для Яремчука, щоб реанімувати свою кар'єру.

Будемо відверті, Роман Яремчук провалився у "Брюгге". Форвард, за якого заплатили 17 млн євро, не може забивати 2 голи за сезон (а це торішній результат українця). Але ми всі знаємо, що Яремчук вміє грати у футбол. Ми бачили це в збірній України, "Генті", частково у "Бенфіці"...

Останнім часом українці класно себе показують в Ла Лізі. Віктор Циганков і Артем Довбик запалюють у "Жироні", а Андрій Лунін у цьому сезоні вже провів декілька впевнених матчів за "Реал".

Тримаємо кулаки за Романа Яремчука і віримо, що форвард знову почне вражати ворота суперників.

Артем Довбик

Фото: twitter.com/GironaFC

Звідки: "Дніпро-1" (Україна)

Куди: "Жирона" (Іспанія)

Сума трансферу: 7,75 млн євро

От і вищезгаданий Артем Довбик, який цього літа перебрався в "Жирону". Важливо, що в іспанському клубі вже був Віктор Циганков. Тому адаптація форварда повинна пройти набагато легше.

Довбик вже провів три матчі у чемпіонаті Іспанії. Поки йому не довіряли місце в основі, всі рази він виходив з лави запасних, але встиг забити (прим. - у дебютній зустрічі).

26-річний українець вже не вперше відправляється завойовувати Європу. У 2018-му Артем Довбик пробував себе у данському "Мідтьюланні", але тоді не вдалось і за 2 роки форвард повернувся в Україну. Сподіваємось, що цього разу вийде набагато краще. Успіху!

Анатолій Трубін

Фото: Getty Images

: "Шахтар" (Україна)

Куди: "Бенфіка" (Португалія)

Сума трансферу: 10 млн євро + 40% від майбутнього продажу

Основний воротар збірної України Анатолій Трубін цього літа також змінив команду. Голкіпер підписав з "Бенфікою" контракт, який розрахований до літа 2028 року.

Українець поки не дебютував за португальців, але купувався точно під основний склад. "Бенфіка" вже продала Одіссеаса Влаходімоса, який раніше був першим номером лісабонського клубу.

Трубіну лише 22 і в нього є всі шанси стати знаковим європейським голкіпером. Українець вже входить у топ-17 найдорожчих воротарів світу. Віримо, що це лише початок!