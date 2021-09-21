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У "Динамо" вони кращі: Тренер "Шахтаря" розповів, коли робитиме ставку на молодих футболістів

21 вересня, 2021 вiвторок
19:34
Спорт Роберто Де Дзербі

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі розповів, що робитиме ставку на молодих футболістів, коли вони стануть сильнішими

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Де Дзербі також відзначив молодих гравців "Динамо". Італійський тренер вважає, що вони більш готові до дорослого футболу.

"У минулому сезоні різниця між "Динамо" і "Шахтарем" склала 11 очок. Ми повинні зменшувати цю відстань, і швидше. Ця дистанція особливо показує сильних молодих футболістів "Динамо", які більш готові, - Миколенко, Забарний, Шапаренко, Циганков... Коли в "Шахтарі" всі молоді футболісти стануть сильнішими, в той момент ми зможемо поміняти ієрархію, яка була в минулому сезоні. Я намагаюся працювати над цим", - сказав Роберто Де Дзербі.

Завтра, 22 серпня, "Динамо" і "Шахтар" зійдуться у матчі за Суперкубок України. Початок о 21:00.

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футбол
Динамо
Шахтар
тренери
Суперкубок України
Роберто Де Дзербі
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