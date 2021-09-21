У "Динамо" вони кращі: Тренер "Шахтаря" розповів, коли робитиме ставку на молодих футболістів

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".



Де Дзербі також відзначив молодих гравців "Динамо". Італійський тренер вважає, що вони більш готові до дорослого футболу.



"У минулому сезоні різниця між "Динамо" і "Шахтарем" склала 11 очок. Ми повинні зменшувати цю відстань, і швидше. Ця дистанція особливо показує сильних молодих футболістів "Динамо", які більш готові, - Миколенко, Забарний, Шапаренко, Циганков... Коли в "Шахтарі" всі молоді футболісти стануть сильнішими, в той момент ми зможемо поміняти ієрархію, яка була в минулому сезоні. Я намагаюся працювати над цим", - сказав Роберто Де Дзербі.



Завтра, 22 серпня, "Динамо" і "Шахтар" зійдуться у матчі за Суперкубок України. Початок о 21:00.

15 вересня у першому турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" сенсаційно програв "Шерифу" в Тирасполі.

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