У "Динамо" вони кращі: Тренер "Шахтаря" розповів, коли робитиме ставку на молодих футболістів
Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі розповів, що робитиме ставку на молодих футболістів, коли вони стануть сильнішими
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
Де Дзербі також відзначив молодих гравців "Динамо". Італійський тренер вважає, що вони більш готові до дорослого футболу.
"У минулому сезоні різниця між "Динамо" і "Шахтарем" склала 11 очок. Ми повинні зменшувати цю відстань, і швидше. Ця дистанція особливо показує сильних молодих футболістів "Динамо", які більш готові, - Миколенко, Забарний, Шапаренко, Циганков... Коли в "Шахтарі" всі молоді футболісти стануть сильнішими, в той момент ми зможемо поміняти ієрархію, яка була в минулому сезоні. Я намагаюся працювати над цим", - сказав Роберто Де Дзербі.
Завтра, 22 серпня, "Динамо" і "Шахтар" зійдуться у матчі за Суперкубок України. Початок о 21:00.
-
15 вересня у першому турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" сенсаційно програв "Шерифу" в Тирасполі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.61
Купівля 26.61Продаж 26.82
-
EUR
Купівля 31.12Продаж 31.47
- Актуальне
- Важливе