У дитсадку на Харківщині сталося масове отруєнння дітей

Про це повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.



У вихованців дитсадка Новопокровська зафіксували слабкість, високу температуру, рідкі випорожнення, блювоту. Дітей із такими симптомами шпиталізували від 24 до 28 грудня.



У них діагностували гастроентероколіт. Також лікарі не виключають коронавірус.



У дитячому садку вживають комплексних протиепідемічних заходів.



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