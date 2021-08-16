У дитячому таборі Одеси стався спалах коронавірусу: понад 40 хворих
У дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі у 42 дітей та двох працівників виявили коронавірус
Про це повідомляє місцеве видання "Думская".
Так, спочатку у дітей та працівників закладу виявили симптоми COVID-19, після чого їх ізолювали і взяли проби для перевірки методом ПЛР. Перші результати виявилися позитивними.
"Вчора було 26 хворих, сьогодні 44. Ми чекаємо результатів тестування", - повідомили в Одеському обласному департаменті охорони здоров'я.
Коронавірусу виявили у 42 дітей та двох працівників закладу.
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