У дитячому таборі Одеси стався спалах коронавірусу: понад 40 хворих

Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

Так, спочатку у дітей та працівників закладу виявили симптоми COVID-19, після чого їх ізолювали і взяли проби для перевірки методом ПЛР. Перші результати виявилися позитивними.

"Вчора було 26 хворих, сьогодні 44. Ми чекаємо результатів тестування", - повідомили в Одеському обласному департаменті охорони здоров'я.

Коронавірусу виявили у 42 дітей та двох працівників закладу.

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