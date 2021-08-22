У Дніпрі сьогодні прощатимуться з ветераном АТО Ігорем Чернишем
В місті Дніпро помер учасник війни з Росією
Про передає Еспресо.TV.
"19 серпня 2021 року на 47 році життя передчасно помер ветеран АТО Черниш Ігор Володимирович", - повідомила заступниця директора Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Юлія Дмитрова.
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Ігор проходив службу у 20 ОМПБ.
Поховання відбудеться сьогодні, 22 серпня, о 11:00 на Краснопільскому кладовищі.
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