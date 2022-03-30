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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією У донецькій Марʼїнці окупанти знову обстріляли житлові масиви забороненими фосфорними боєприпасами

У донецькій Марʼїнці окупанти знову обстріляли житлові масиви забороненими фосфорними боєприпасами

30 березня, 2022 середа
20:45
війна з Росією Так виглядає розрив фосфорного боєприпасу

Над донецьким містечком Марʼїнка російські окупанти знову застосували заборонені фосфорні боєприпаси

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко. 

"Росіяни знову використали фосфорні снаряди – сьогодні, у Мар’їнці. У місті виявили з десяток загорянь, їх ліквідовали службовці ДСНС", - пише Кириленко.

Як стало відомо, під обстріл також потрапили Георгіївка, Новокалинове та Очеретине. За попередньою інформацією постраждалих серед цивільних немає.
Пошкоджено кілька будинків.
Також внаслідок обстрілів знову знеструмлено місто Авдіївка.
 


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Донецька ОДА
фосфорна зброя
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