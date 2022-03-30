У донецькій Марʼїнці окупанти знову обстріляли житлові масиви забороненими фосфорними боєприпасами

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.



"Росіяни знову використали фосфорні снаряди – сьогодні, у Мар’їнці. У місті виявили з десяток загорянь, їх ліквідовали службовці ДСНС", - пише Кириленко.



Як стало відомо, під обстріл також потрапили Георгіївка, Новокалинове та Очеретине. За попередньою інформацією постраждалих серед цивільних немає.

Пошкоджено кілька будинків.

Також внаслідок обстрілів знову знеструмлено місто Авдіївка.



Нагадаємо, що 24 березня на Луганщині окупанти застосували фосфорні бомби й обстрілами вбили чотирьох людей