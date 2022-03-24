На Луганщині окупанти застосували фосфорні бомби й обстрілами вбили чотирьох людей, іще шестеро постраждали, - Гайдай

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Упродовж доби з 23 на 24 березня росіяни зосередили основні зусилля на захопленні Рубіжного, Сєвєродонецька. У районі Попасної за підтримки артилерії вони намагалися просунутись углиб міста та закріпитися на раніше захоплених позиціях, але не мали успіху та зазнали втрат. Міста контролює українська влада.



Російська авіація продовжує активно діяти в Луганській області. Так, 23 березня о 7:45 окупанти завдали удару по північній околиці Рубіжного, а 24 березня скинули на місто фосфорну бомбу.



Обстрілами Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, села Воєводівка військові РФ пошкодили близько 31 об’єкта, зокрема 10 багатоквартирних і 13 приватних житлових будинків, підприємство легкої промисловості, заклад освіти, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури. У Рубіжному під час російських обстрілів загинули чотири людини, зокрема двоє дітей, іще шестеро мирних мешканців постраждали.



Влучання в будівлі спричинили 16 пожеж. Також 14 населених пунктів знеструмлено частково, 21 - повністю. Світла не мають 101 526 споживачів. Газопостачання відсутнє в 27 населених пунктах: у 22 повністю та у 5 - частково. Загалом газу немає у близько 32 550 абонентів.



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