Про це в ефірі Еспресо заявив депутат Дружківської міської ради Микола Довбня.

"Їжею та медикаментами ми більш-менш забезпечені. На мою думку, зараз найбільша потреба - це звичайні листи OSB, тому що будинки потерпають від постійних ракетних обстрілів. Вибиває шибки, двері, вікна. Військові адміністрації забезпечують, але потрібно дуже багато. Звичайна річ - лист OSB чи ДСП, його вже не дістанеш. Якщо у когось є можливість допомогти - направити фури з цими вкрай важливими для нас товарами, то і адміністрація, і люди будуть вдячні за цю допомогу будь-кому", - сказав він.