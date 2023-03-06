У Дружківці на Донеччині бракує OSB- та ДСП-листів, щоб закривати вибиті обстрілами вікна, - депутат міськради
У Дружківці Донецької області бракує OSB- та ДСП-листів, щоб закривати вибиті шибки та двері від російських обстрілів
Про це в ефірі Еспресо заявив депутат Дружківської міської ради Микола Довбня.
"Їжею та медикаментами ми більш-менш забезпечені. На мою думку, зараз найбільша потреба - це звичайні листи OSB, тому що будинки потерпають від постійних ракетних обстрілів. Вибиває шибки, двері, вікна. Військові адміністрації забезпечують, але потрібно дуже багато. Звичайна річ - лист OSB чи ДСП, його вже не дістанеш. Якщо у когось є можливість допомогти - направити фури з цими вкрай важливими для нас товарами, то і адміністрація, і люди будуть вдячні за цю допомогу будь-кому", - сказав він.
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