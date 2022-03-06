У ДСНС розповіли, що робити при виявленні підозрілих предметів

Відео ДСНС поширили у Facebook.



"У зв'язку із вторгненням російських військ на територію України майже щодня ми чуємо інформацію про здійснення терористичних акцій. Більшість здійснюються з використанням вибухових пристроїв. Як правило вони саморобні, стандартні, їх важко простежити, знешкодити або ліквідувати.



Їх ховають у звичайні портфелі, сумки, банки, пакети та навіть у дитячі іграшки. Часто такі міни-пастки мають досить привабливий вигляд. У випадку, якщо ви знайшли підозрілий предмет, який може бути вибухівкою, потрібно дотриматись правил:



1. Відійдіть на безпечну відстань і негайно зателефонуйте за номером 101/102 або 112.

2. Не підходьте до предмета, не торкайтесь його і не пересувайте.

3. Не допускайте до знахідки інших людей.

4. Припиніть всі види робіт в районі вибухонебезпечного предмета.

5. Дочекайтесь прибуття фахівців.

6. Вкажіть місце знахідки і час виявлення", - повідомили в ДСНС України.



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