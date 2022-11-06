У ДТЕК пояснили, чому в деяких столичних будинках немає планових відключень світла

Про це він сказав у прямому ефірі "Єдині новини".

Він пояснює, що в Києві дуже висока інтеграція житлової забудови з іншими об'єктами, які належать до нежитлового фонду та критичної інфраструктури. Через це деякі будинки неможливо відімкнути від світла, оскільки необхідно буде вимикати всю лінію, до якої належать значущі об'єкти інфраструктури.

"Це найбільш часте запитання: чому у мене світла немає, а в сусіда є. Справа в тому, що в Києві, і в інших містах дуже висока інтеграція житлової забудови з іншими об'єктами, які не відносяться до житлового фонду. В багатьох будинках змонтовані чи вбудовані об'єкти критичної інфрастуктури, підстанції, які забезпечують воду, зв'язок, сервери, зберігання ліків, розташування органів держвлади, правопорядку та інше. Деякі будинки приєднані на одну лінію з об'єктами критичної інфраструктури, наприклад, з лікарнями. Тому це значить, що неможливо вимкнути будинок, не вимкнувши об'єкт інфраструктури", - розповідає Сахарук.

Він повідомив, ДТЕК перевірила всі будинки столиці, і не вимикають світло виключно у пов'язаних однією лінією з критичною інфраструктурою. Всі решта будинків вимикаються відповідно до опублікованих графіків.

"Об'єктів критичної інфраструктури у графіки не включають": у ДТЕК пояснили алгоритми вимкнення електроенергії українцям.

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