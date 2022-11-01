Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі Еспресо.

"Руйнування масштабні і це призводить до перебоїв в поставках електроенергії. Руйнування стосуються, як об'єктів генерації, так і передачі. У нас є менше можливостей виробляти електроенергії і менші спроможності передавати їх від місць, де вона виробляється - до місць, де вона споживається. Зараз по всій країні графіки обмеження споживання", - зазначив він.

За словами Сахарука, це робиться, щоб не допустити перевантаження і аварії, яка вимкне систему.

"На жаль, окупанти б'ють не за графіком і це створює проблеми певні для енергетики, але ми намагаємося. Зараз ми графіки розробили. У Києві, наприклад, вони стали доступними. Вони розбиті на 4 години протягом дня. Це за умови, що обсяг обмежень на місто Київ не перевищує 250 МВт. У цьому випадку будуть діяти графіки, відповідно до тих, які на сайті" -, розповів виконавчий директор компанії.

Він наголосив, якщо в системі буде краща ситуація - графіки застосовуватися не будуть.

"Або відключення будуть починатися пізніше, або світло буде вмикатися раніше. Якщо буде понад 250 МВт - це будуть аварійні відключення. Позапланова ситуація і відключення можуть бути довше. Графіки ми розробили таким чином, щоб всі максимально однаково протягом тижня вимикалися. Будівлі з об'єктами критичної інфраструктури не будуть вимикатися і в графіках їх не буде. Якісь будинки не будуть вимикатися - там або органи держвлади, або розташоване медичне обладнання, або зв'язок, сервери, телебачення, радіо. Сьогодні ми вже запустили цей графік. Якщо у клієнтів будуть нарікання щодо того, що графік не збігається - повідомляйте. Хочемо зробити, щоб наша дорожна карта була максимально зрозумілою для киян і відповідала тій інформації, яку опублікували", - підсумував Сахарук.