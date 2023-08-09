Про це повідомляє DW.

У ніч на вівторок було евакуйовано близько 13 тисяч людей у радіусі пів кілометра. Їх тимчасово розмістили у школах в інших районах міста, дороги та рух поїздів перекрили. В операції брали участь 600 пожежників та поліцейських.

Небезпечну знахідку виявили під час будівельних робіт біля міського зоопарку.