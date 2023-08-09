У Дюссельдорфі евакуювали 13 тис. мешканців, щоб знешкодити бомбу часів ІІ Світової війни
У німецькому Дюссельдорфі знешкодили американську бомбу часів Другої світової війни, що не розірвалася
Про це повідомляє DW.
У ніч на вівторок було евакуйовано близько 13 тисяч людей у радіусі пів кілометра. Їх тимчасово розмістили у школах в інших районах міста, дороги та рух поїздів перекрили. В операції брали участь 600 пожежників та поліцейських.
Небезпечну знахідку виявили під час будівельних робіт біля міського зоопарку.
- Нагадаємо, у травні у Голосіївському районі Києва чоловік знайшов боєприпаси часів Другої світової війни, їх знешкодили сапери.
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