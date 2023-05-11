У Києві сапери знешкодили знайдені мінометні снаряди часів Другої світової війни
У Голосіївському районі столиці чоловік знайшов боєприпаси часів Другої світової війни, їх знешкодили сапери
Про це повідомили у Патрульній поліції Києва
Зазначається, що подія сталася в Голосіївському районі, де чоловік натрапив у своєму городі на 3 предмети, ззовні схожі на бойові снаряди.
"Прибувши за адресою, охоронці порядку огородили місце події та повідомили вибухотехників ДСНС. Останні підтвердили, що це — мінометні снаряди часів Другої світової війни. Обстеживши територію, фахівці виявили ще 12 таких мін", - йдеться у повідомленні.
Сапери вилучили знахідки та знищили їх на підривному майданчику.
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