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У е-деклараціях потрібно буде вказувати інформацію про подвійне громадянство, - Данілов

16 липня, 2021 п'ятниця
18:45
Суспільство Олексій Данілов

До електронних декларацій додадуть рядок про наявність подвійного громадянства чи посвідки на проживання в іншій країні

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов після засідання відомства, передає Еспресо.TV.

Він зазначив, що РНБО пропонувала Кабміну до кінця вересня внести законопроєкт про заборону подвійного громадянства чиновникам.

"На сьогодні всі люди, які заповнюють декларації, згідно з законом “Про запобігання корупції”, мають обов'язково... обов’язково там буде додана графа, стосовно того, чи мають ці люди громадянство інших країн або посвідку на проживання у тій чи іншій країні. Це буде обов’язковим, безпосередньо, для тих громадян, які заповнюють ці декларації. Таких громадян у нас в країні близько одного млн на рік. Це буде обов’язковим для всіх", - заявив Данілов.

За його словами, якщо Верховна Рада схвалить законопроєкт про олігархів, то вони так само мають заповнювати цю декларацію і вказувати своє громадянство.

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РНБО
громадянство
новини України
Олексій Данілов
декларації
посвідка на проживання
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