У Ємені стався теракт поблизу аеропорту, щонайменше 12 загиблих
Внаслідок вибуху біля входу в аеропорт міста Аден у Ємені загинуло щонайменше 12 людей
Про це повідомляє Reuters.
Біля входу до аеропорту Адена у суботу, 30 жовтня, вибухнув замінований автомобіль.
Начинена вибухівкою машина була підірвана біля зовнішніх воріт летовища.
Внаслідок вибуху загинуло щонайменше 12 осіб.
З 2015 року в Ємені триває громадянська війна між прихильниками президента Абда Раббо Мансура Хаді та повстанцями-хуситами. Перших підтримує Саудівська Аравія, а других - Іран.
Хусити контролюють північ країни, зокрема столицю — місто Сана. Тому уряд засідає у місті Аден, найбільшому порту Ємену.
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