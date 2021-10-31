У Ємені стався теракт поблизу аеропорту, щонайменше 12 загиблих

Про це повідомляє Reuters.

Біля входу до аеропорту Адена у суботу, 30 жовтня, вибухнув замінований автомобіль.

Начинена вибухівкою машина була підірвана біля зовнішніх воріт летовища.

Внаслідок вибуху загинуло щонайменше 12 осіб.

З 2015 року в Ємені триває громадянська війна між прихильниками президента Абда Раббо Мансура Хаді та повстанцями-хуситами. Перших підтримує Саудівська Аравія, а других - Іран.

Хусити контролюють північ країни, зокрема столицю — місто Сана. Тому уряд засідає у місті Аден, найбільшому порту Ємену.



A car explosion targeted the outer gate of Aden International Airport, leaving at least ten killed and many injured. The car exploded near a bus and lots of taxis carrying people. #SouthYemen #Yemen pic.twitter.com/6Ypl78mo6Q — Summer Ahmed (@summerahmeda) October 30, 2021

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